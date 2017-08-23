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Alman bakana ‘Irkçılardan kopya çekiyor’ diyen Çelik’e tepki: Tekrarlanmamalı

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AB Bakanı Ömer Çelik’in Alman dışişleri bakanına yönelik sözlerine yanıt geldi.

Fotoğraf: DHA

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdiğini hatırlattı.

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Çelik, Gabriel’in açıklamalarını ‘akıl tutulması’ diye niteleyerek, şunları kaydetti: “Gabriel orjinal açıklamalar yapmıyor. Aşırı sağdan ve ırkçılardan ‘kopya’ çekerek konuşuyor. Alman dışişleri bakanının aşırı sağ ve ırkçı kesimlerden ‘kopya çekerek’ sadece ‘kes-yapıştır’ seviyesinde konuşması ibretliktir.”

Jet yanıt

Almanya’dan yanıt gecikmedi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Welt gazetesine konuşan Alman Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Çelik’e tepki gösterdi.

AB bakanının sözlerinin ‘incitici ve kabul edilemez’ olduğunu belirten Alman bakan, böylesi bir durumun tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Roth, ilişkilerin karşılıklı saygı esasına dayanması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye ile Almanya’nın zor bir sınav döneminden geçtiğini söyledi: “Böyle bir dönemde mevcut siyasi görüş farklılıklarını karşılıklı saygı çerçevesinde iletmek daha da önemli bir hale geldi.”

Erdoğan da Gabriel’e çatmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısı sonrası, Alman dışişleri bakanından tepki gelmişti.

Bunun üzerine Erdoğan da Alman bakana “Sen kimsin, cumhurbaşkanına cevap veriyorsun” minvalinde sözlerle çıkışmıştı.

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