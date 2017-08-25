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Alman bakana göre sorumlusu Erdoğan: Türkiye’nin AB’ye girme ihtimali sıfır

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevcut şartlarda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılma ihtimalini ‘sıfır’ olarak niteledi.

Alman televizyonu ZDF’e konuşan Gabriel, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan kendini haklı göstermek için bizi bölmeye çalışıyor” dedi.

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Erdoğan, Almanya’da önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde Türkiye kökenli Almanlardan ‘Türkiye düşmanı partilere ders vermelerini’ istemişti.

Türkiye’nin mevcut şartlarda AB’ye katılma ihtimalinin ‘sıfır’ olduğunu belirten Gabriel, “Erdoğan Türkiye’si hiçbir zaman ciddi şekilde üyelik müzakereleri yürütemeyecektir. Çünkü o Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Almanya ve Türkiye’deki Türklere ise köprüleri yıkan bizlermiş izlenimini kazandırmaya çalışıyor” dedi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu’nun ardından Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in de Türkiye’de tutuklanması Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

Türkiye’deki tutukluların serbest bıkarılması ihtimalini de düşük gördüğünü söyleyen Gabriel, ‘milliyetçiliği körüklemek için siyaseten kötüye kullanıldıkları izlenimine kapılmamanın mümkün olmadığını’ belirtti.

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