Alman bakana göre ‘provokasyon’ olabilir: MİT’in Gülenciler listesi ‘naif’ değil

Almanya, MİT’in Alman istihbaratına verdiği Gülen Cemaati’ne yakın kişiler listesinin provokasyon amacıyla hazırlanmış olabileceğini öne sürdü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında ‘casusluk’ gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt kökenli Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu.

Alman basınına yansıyan haberlerde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen Cemaati’yle bağlantı içinde olduğu öne sürülen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğu, 300’ü aşkın kişi ve 200’den fazla dernek, okul veya kuruma casusluk faaliyeti yürütüldüğü belirtilmişti.

Bu listenin kamuoyuna yansımasının ardından Almanya MİT hakkında soruşturma başlatmıştı.

‘Naif değil’

Alman kanalı ZDF’ye konuşan Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, MİT’in liste vermesinin ‘naif’ olmadığını belirterek, “Belki bizi bir şekilde kışkırtmayı, Türk-Alman ilişkilerini zora sokmayı amaçlamış olabilir” dedi.

Almanya’nın kendi toprakları üzerinde ‘casusluk yapılmasına tahammül etmeyeceğini’ kaydeden bakan, savcılık tarafından soruşturma başlatılmış olmasını ‘olumlu’ karşıladı.

Türkiye’nin Almanya’da casusluk yaptığına dair emareler olduğunu, ancak henüz kanıtlanmış bir durumun bulunmadığını kaydeden de Maiziere, kanıtlanması durumunda yapanların cezalandırılacağına işaret etti: “Resmi olarak istihbarat çalışması yapılabilir… Ancak, kayıtlı olmayan kişilerle bizim arkamızdan casusluk yapılması kabul edilemez.”

‘Kasıtlı provokasyon’

Deutche Welle’de yer alan habere göre, Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) ve ‘kardeş partisi’ Hristiyan Sosyal Birlik Birlik (CSU) de MİT’in listesini ‘kasıtlı provokasyon’ olarak değerlendirdi.

Birlik Partileri Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü CSU’lu Stephan Mayer, Türkiye Hükümeti’nin Almanya’ya açıkça meydan okumak ve Almanya Hükümeti’ni kışkırtmak için böyle davrandığının anlaşıldığını belirterek, ‘dosyanın kamuoyuna yansıyacağını Türk tarafının tahmin edemeyecek kadar safça davranmış olduğunu düşünmediğini’ ifade etti.