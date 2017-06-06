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Alman bakan ‘İncirlik süreci’ni anlattı: Ürdün’e asker taşımak zaman alacak


 

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın İncirlik Üssü’nde bulunan askerlerini Ürdün’e taşımayı planladığını bu durumun uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı mücadelesini etkileyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen ve Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmesi konusundaki talebi karşılık bulmayan Gabriel bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da bir araya gelen Alman bakanın Başbakan Binali Yıldırım’la randevusu ise iptal edilmişti.

Temaslarının ardından İncirlik’ten çekilmenin tek seçenek olduğunu belirten Gabriel, “Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız” demişti.

‘Kısa sürmesi için elimizden geleni yapacağız’

İncirlik’in IŞİD’e karşı mücadelede iyi bir hava üssü olduğunu belirten bakan, çekilme konusunun yarın Alman hükümeti tarafından değerlendirileceğini ve ordunun bu duruma çekilme konusuna hazırlıklı olduğunu söyledi.

Ürdün’ün Azrak kentindeki hava üssünün İncirlik’in alternatifi olduğunu kaydeden Alman bakan, İncirlik’ten çekilmenin zaman alacağına aktardı.

Von der Leyen şöyle devam etti: “İncirlik’ten Ürdün’e 280 askeri kaydırmak zaman alacaktır. En az 200 konteyner, 10 bin ton materyalin taşınması gerekiyor. Bu bizim IŞİD’e karşı mücadelede keşif uçuşlarımızın ve hava ikmal desteğimizin kesilmesi anlamına gelir. Bu kesintinin mümkün olduğunca kısa sürmesi için elimizden geleni yapacağız.”

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