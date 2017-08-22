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Alman bakan Gabriel: Erdoğan’ın sözlerinin ardından eşim tehditler alıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce çattığı Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, eşinin tehdit edilmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere yaptığı “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısına Gabriel’den “Almanya halkını birbirlerine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor. Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” yanıtı gelmişti.

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Bunun üzerine cumhurbaşkanı Alman bakana, “Evlere şenlik. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın?” sözleriyle çatmıştı.

‘Erdoğan kendi darbesini yapıyor’

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Gabriel, eşinin tehdit edilmeye başladığını söyleyerek, “Erdoğan’ın tarzı, belli ki eşimi sıkıntıya sokmak ve rahatsız etmek yönünde bazılarını motive ediyor” dedi.

Bakan, “Bir devletin zirvesi, kişilere yönelik böyle bir tavır sergilemeye başlarsa, bizzat kişileri rahatsız etme hakkını kendinde görenler de maalesef çıkabiliyor” dedi.

Erdoğan’ın ‘Türkiye’yi demokratik olmayan bir devlete dönüştürdüğünü’ belirten Gabriel, “Bir yıl önceki darbe girişimi kötüydü. Ama şimdi Erdoğan kendi darbesini yapıyor” dedi.

Telesekretere mesaj

Gabriel’in ailesine yönelik tehditlere daha önce de Rheinpfalz gazetesi yer vermişti. Bakanın, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Ludwigshafen’da yaptığı açıklamada, Erdoğan’la yaşadığı tartışma bağlamında eşinin tehdit edildiğini aktardığı belirtilmişti.

Rheinpfalz gazetesinin haberinde, Gabriel’in ‘diş hekimi olan eşinin muayenehanesindeki telesekretere tehdit mesajları bırakıldığını’ aktardığı kaydedilmişti.

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