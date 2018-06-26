Alman bakan Erdoğan’ın yüzde 64’ünü yorumladı: Otoriter popülizme kandılar

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin uyum bakanı Joachim Stamp, Almanya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüzde 64.7 oranında oy çıkmasını “Otoriter popülizme kandılar” diye yorumladı.
Deutsche Welle’nin haberine göre Stamp, Almanya’daki Türk seçmeni sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmeniyla karşılaştırdı.
İki kesimin de aynı şekilde otoriter popülizme kandıklarını dile getiren Hür Demokrat Partili (FDP) siyasetçi, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin sokaklara çıkarak kutlanmasını yadırgadığını da sözlerine ekledi.
Almanya’da yürütülen uyum politikasının değerlerin aktarılmasında açık bir şekilde yetersiz kaldığına işaret eden Stamp, “Erdoğan’ın izlediği siyaset, hukuk devletinin değerlerinden daha cazip geldi” dedi. Alman siyasetçi,seçim sonuçlarına, Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti olarak bu değerlerin aktarılmasına odaklanan bir uyum politikasıyla karşılık vereceklerini kaydetti.
Stamp’ın aynı zamanda başbakan yardımcısı olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Essen kentindeki Türk seçmenin yüzde 76,3’ü, Düsseldorf’da ise 70,5’i Erdoğan’a oy verdi.