Alman bakan duyurdu: Hafter ateşkese uyacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde pazartesi günü düzenlenen Libya barış görüşmelerinde, ülkedeki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birebir görüşmek istediği, bu olmayınca da ‘sinir krizi geçirdiği’ için anlaşmayı imzalamadan ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları […]