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Yaramazlara biraz batar!

Alman bakan duyurdu: Hafter ateşkese uyacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) başındaki General Halife Hafter’in ateşkesi kabul ettiğini söyledi.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen görüşmelerde, Libya’da hayata geçirilmek istenen ateşkes Hafter tarafından kabul edilmemişti.

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Hafter’e bağlı LNA ve Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri arasında aylardır süren çatışmalar devam ediyor.

Alman dışişleri bakanı Maas, bugün Libya’ya giderek Hafter ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Mass, Hafter’in ateşkese uymayı taahhüt ettiğini söyledi.

Alman bakan, Libyalı general için “Moskova’daki görüşmede ateşkes anlaşmasını imzalamamış olmasına rağmen, ateşkese uymayı vaat etti. Bu son derece önemli” ifadelerini kullandı.

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