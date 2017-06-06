Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Alman bakan Ankara ziyaretini anlattı: İlişkilerin zor bir döneme girdiğini gördüm


 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘İncirlik krizi’ nedeniyle Türkiye’yle ilişkilerin ‘zor bir döneme’ girdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen ve Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmesi konusundaki talebi karşılık bulmayan Gabriel bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da bir araya gelen Alman bakanın Başbakan Binali Yıldırım’la randevusu ise iptal edilmişti.

Temaslarının ardından İncirlik’ten çekilmenin tek seçenek olduğunu belirten Gabriel, “Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız” demişti.

‘Bir şeyler gerçekten değişmeli’

DW’nin aktardığına göre ARD televizyonunda konuşan ve “İncirlik daha küçük sorunlardan bir tanesi” diyen bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘zor bir döneme’ girdiğini gördüğünü söyledi.

Mantıklı bir şekilde aranan ‘çözüm yolu’nda sonuç alınamadığını aktaran bakan, askerlerin İncirlik’te ‘kesinlikle’ kalmayacağını söyledi.

Gabriel, Deutschlandfunk’a radyosuna yaptığı açıklamada da kimsenin iluzyona kapılmaması gerektiğini ve ilişkilerde ‘bugünden yarına’ bir düzelme olmayacağını belirterek, “Bir şeyler gerçekten değişmeli” dedi.

Almanya ‘bu hafta ya da gelecek hafta’ İncirlik’ten çekilecek

Gerekçe ‘iş yoğunluğu’: Yıldırım, Alman dışişleri bakanıyla görüşmedi

Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesi: İncirlik’te kapı ‘kapalı’, ‘FETÖ’de delillere ihtiyaç var

Türkiye ziyareti öncesi konuşan Alman bakan: Normalleşme imkanı arıyoruz

‘İncirlik krizi’ne çözüm arayan Almanya, ‘işbirlikleri’ kozunu oynayacak

Çavuşoğlu noktayı koydu: İncirlik’i Alman vekillere açmamız şu anda mümkün değil

Almanya, İncirlik kararını iki hafta içinde verecek

Der Spiegel: Almanya ‘İncirlik krizi’ için iki hafta süre tanıdı, geri çekilme gündemde

İncirlik halen yasak: Alman vekiller için Konya’daki üsse ziyaret izni çıktı

Erdoğan’dan Merkel’e: Bunu nasıl yaparsınız?

Erdoğan’la ‘İncirlik krizi’ni görüşen Merkel: Deniz Yücel serbest bırakılsın

Merkel: İncirlik’i ziyaret izni verilmezse çekiliriz

Almanya, vekil heyetinin ziyaret iptaline tepkili: Türkiye, giriş yasağı uyguluyor

Erdoğan’dan bir Avusturya bir Almanya’ya: Bloke eden bloke olur… Güle güle

Ankara koruma sağlamayı reddetti: Alman vekillerin Türkiye ziyareti iptal

Almanya vakit kaybetmiyor: Ürdün Kralı İncirlik’ten taşınmada yardıma hazır

Çavuşoğlu, Almanya’ya ‘kapıyı gösterdi’: İncirlik’ten çekilirlerse kendileri bilir

Almanya’dan Türkiye’ye İncirlik mesajı: Tahammül edilemez sınıra ulaşıldı

Alman dışişleri bakanı: Umarız Türkiye İncirlik kararından vazgeçer

Alman bakan Konya’daki üssü hatırlattı: Çekilirsek İncirlik’le sınırlı kalmaz

Almanya’dan rest: Vekillerin alınmadığı İncirlik’e alternatif aranacak

‘Ambargolu’ üs: Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin çıkmadı

SON HABERLER

Assos’un imdadına Koruma Kurulu koştu: Aykırı uygulamaları kaldırın

Koruma Kurulu, Çanakkale’nin arkeolojik ve kentsel SİT alanı Assos’ta (Behramkale) mühürlenen otel inşaatının köy dokusunu bozduğunu, bodrum katının genişletildiğini, bazı bölümlerin ahşap yerine betonarme olarak inşa edildiğini tespit etti. Kurul aykırı uygulamaların en kısa sürede giderilmesini istedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...