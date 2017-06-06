Alman bakan Ankara ziyaretini anlattı: İlişkilerin zor bir döneme girdiğini gördüm

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘İncirlik krizi’ nedeniyle Türkiye’yle ilişkilerin ‘zor bir döneme’ girdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen ve Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmesi konusundaki talebi karşılık bulmayan Gabriel bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da bir araya gelen Alman bakanın Başbakan Binali Yıldırım’la randevusu ise iptal edilmişti.

Temaslarının ardından İncirlik’ten çekilmenin tek seçenek olduğunu belirten Gabriel, “Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız” demişti.

‘Bir şeyler gerçekten değişmeli’

DW’nin aktardığına göre ARD televizyonunda konuşan ve “İncirlik daha küçük sorunlardan bir tanesi” diyen bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘zor bir döneme’ girdiğini gördüğünü söyledi.

Mantıklı bir şekilde aranan ‘çözüm yolu’nda sonuç alınamadığını aktaran bakan, askerlerin İncirlik’te ‘kesinlikle’ kalmayacağını söyledi.

Gabriel, Deutschlandfunk’a radyosuna yaptığı açıklamada da kimsenin iluzyona kapılmaması gerektiğini ve ilişkilerde ‘bugünden yarına’ bir düzelme olmayacağını belirterek, “Bir şeyler gerçekten değişmeli” dedi.