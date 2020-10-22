Alman-Amerikan üretimi ‘corona’ aşısının Türkiye denemeleri başladı

Alman BioNTech firmasının ADB’li Pfizer’la geliştirdiği ‘corona’ aşısının denemelerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde başlandı.

Fotoğraf: DHA

Biri sağlık görevlisi olmak üzere üç gönüllü üzerinde başlanan testlerin sayısı önümüzdeki günlerde artacak.

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Dünya genelinde 44 bin gönüllü üzerinde test edilecek aşının Türkiye denemelerine dokuz farklı merkezde 18-89 yaş arasındaki kişiler arasından seçilen gönüllüler katılacak. Her merkez 70 kadar gönüllü alacak.

İlk aşının ardından düzenli olarak sağlık kontrolü yapılacak ve olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde 21 gün sonra ikinci doz uygulanacak.

Kocaeli Üniversitesi’nde Çin’den gelen bir aşının testlerinin devam ettiğini ve orada bir yan etki görülmediğini ifade eden rektör Sadettin Hülagü, “Bunda da bir yan etki olacağını sanmıyorum” dedi.

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Gönüllü: İçimde hiçbir korku yok

Aşı çalışmasının Türkiye’de yapıldığını duyar duymaz gönüllü olduğunu ifade eden kamu çalışanı Hakan Kutlu nedenlerini şöyle anlattı: “Marttan beri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın gördüğü en büyük felaketi yaşıyoruz. Eskisi gibi annemizin elini öpmenin, maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı. Ben buna inanıyorum. Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlanır. Ben bu işin içerisinde olmalıyım diye düşünerek bu ana tanıklık etmek istedim. Yakınlarımın hepsi ‘Gönüllü olma’ dedi. Gelişmeleri görünce onlar da destek verdi. İçimde hiçbir korku yok.”