Allianz CEO’su: ‘Reform paketi’nde emeklilik net değil, toplumsal mutabakat olmalı

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’nde emeklilikle ilgili netlik olmadığını söyleyerek “Burada yapılacak iyileştirmelerin toplumsal mutabakatla gerçekleştirilmesi çok önemli” dedi.

Fotoğraf: DHA

Emeklilik şirketi olarak kendilerine bir görev düşerse yapmaya hazır olduklarını söyleyen Gürkan şöyle devam etti: “Emekliliğe yapılacak herhangi bir geliştirmenin çok önemli katkılarının olduğunu düşünüyoruz ülkemize ancak Albayrak’ın ve bizim de sürekli altını çizdiğimiz üzere burada yapılacak iyileştirmelerin toplumsal mutabakatla gerçekleştirilmesi çok önemli. Netlik oluştuğunda sektör bu konuda bir değerlendirme yapabilecektir ama kapasite olarak buraya hizmet verme ihtiyacı oluşursa bunu yapabilecek seviyede bir sektörüz.”

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Albayrak’ın 2019 için ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları’ toplantısında açıkladığı ana başlıklardan biri de tasarruf oranlarının artırılması için emeklilik sisteminde yapılacak reformlardı.

Bireysel emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonunun entegre edileceğine işaret eden Albayrak, kişilerin kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini ‘yeniden ele alacaklarını’ belirtmiş, bununla birlikte kıdem tazminatının yeniden yapılandırılmasının, tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunun gerçekleştirilmesinin planlandığını söylemişti.

Bakan çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintilerin BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacağını, 2020’den itibaren bu fonları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etmiş, ancak nasıl işleyeceği hakkında ayrıntı vermemişti.

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BES’e katılım durma noktasına geldi

Yapılacak reformlar sonucunda BES’te nasıl bir iyileşme beklediklerine yönelik bir soru üzerine Gürkan, şu ifadeleri kullandı: “Gelinen noktada rakamlara bakınca BES’in belli bir noktaya eriştiğini görüyorum ve daha da ileri gitmesi çok olası mı emin değilim. OKS ile aslında birkaç iyi şey yapılmaya çalışılıyor. Hepimiz için daha ucuz, daha az riskli TL bazlı bir fon yaratmak, hem de tüm vatandaşlara emeklilik zamanında daha konforlu bir hayat yaşatmaya çalışan bir sistem. Buradaki düzenlemelerle ilgili net bir fikrimiz yok. Toplumsal mutabakata çok vurgu yapılıyor, biz de bunun arkasındayız.”

Gürkan, BES’te katılımcı sayısının başta belli bir ivme ile büyüdüğünü, devlet katkı payının devreye girmesiyle ciddi bir ivme yakalandığını ancak katılımcı sayısındaki artışın Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve son ekonomik gelişmelerle beraber artık durma noktasına geldiğine dikkat çekti.