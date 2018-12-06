Allah’a küfreden öğretmen tutuklandı

Tekirdağ’da sosyal medyada küfürlü video paylaşan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.

Muratlı ilçesinde bir lisede beden öğretmenliği yapan C.D.K.’nın çektiği bir video, dün akşam sosyal medyada dolaşmaya başladı.

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Videoda öğretmenin Allah’a küfrettiği görüldü. Şikayet sonrası öğretmen gözaltına alındı.

C.D.K., ‘dini değerlere saldırı ve hakaret’ suçundan tutuklandı.

Öğretmenin tutuklandığı suç Türk Ceza Kanunu’nun 216’nci maddesinde anlatılıyor.

Buna göre halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayanlara ‘fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde’ altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.