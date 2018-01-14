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Yaramazlara biraz batar!

‘Allah razı olsun, kızlarımızın başını örttü ya…’: Erdoğan AKP’lilerin dualarını istedi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’lilere hitap ederken cumhurbaşkanı ve başbakan olarak kızların başını örttükleri için hayır dualarını istedi.

Fotoğraf: DHA (

Erdoğan AKP’nin ilk kongresi için gittiği Tokat’ta düzenlediği mitingde şöyle dedi:

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“Makamlar bugün var, yarın yok. Her an ölebiliriz. Aslolan bu kubbede hoş bir sada bırakmak. Bir zamanlar bizim bir Cumhurbaşkanımız vardı, bir başbakanımız vardı… Ya bu ülkeye ne hizmetler yaptılar be… Allah onlardan razı olsun. Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü ya… Başörtülü olan da olmayan da bu ülkede kol kola yürüdü. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, geldiler üniversitenin kapısını açtılar. Eğitim özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter.”

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