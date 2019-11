All the Eternal Love I Have for the Pumpkins – Yayoi Kusama

Japon sanatçı Yayoi Kusama’nın 2016 tarihli ‘All the Eternal Love I Have for the Pumpkins’ (bal kabaklarına olan ebedi aşkım olarak çevrilebilir) adlı enstalasyonu.

Noktalarla bezenmiş bal kabağı figürleri, birbirine bakan aynalar arasına yerleştiren, bu sayede onları ‘sayısız’ hale getiren ve ‘sonsuz kez’ yansımalarını sağlayan Kusama için eserlerinde sıkça kullandığı bal kabağı, sıcak ve samimi bir figür.

Reklam

Kusama, heykel, resim, enstalasyon gibi farklı formlarda sanat üretimi yapsa da hepsinde ortak bir element var: noktalar. Bu yüzden kendisi bazen ‘benekler prensesi’ olarak nitelendiriliyor.

42 yıldır kendi isteğiyle ülkesinin başkenti Tokyo’daki bir akıl hastanesinde yapayan 90 yaşındaki Kusama, gezegenlerin, yıldızların ve uzaydaki tüm cisimlerin evreni oluşturan küçük noktalar olmasından yola çıkıyor. Ona göre evrenin sonsuz ve fraktal yapısı varoluşun gerçeği.

Noktalarla çocukken görmeye başladığı halüsinasyonlarda karşılaşmaya başlayan Kusama, zamanla tüm evrenini kaplayan, sanatının merkezine oturan noktaların ‘takıntılarını’ yansıttığından sıkça bahsediyor.