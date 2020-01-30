Alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ’daki depremin ardından hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 546’sının taburcu edildiğini ve sekizi yoğun bakım altında olan 62 kişinin de tedavilerine devam edildiğini duyurdu. AFAD, ‘acil olarak yıkılması gereken’ bina sayısını da 138 olarak açıkladı.