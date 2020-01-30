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Yaramazlara biraz batar!

Alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı

Düzce’de, kontrolden çıkan otomobil, takla atıp, yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polislerin ağacın arkasında saklanırken yakaladığı sürücü İlyas Ş., yapılan testte, 2.04 promil alkollü çıktı. 

Fotoğraf: DHA

Kaza, dün gece, AFAD kavşağı mevkisinde yaşandı. Sürücü İlyas Ş. ile yanındaki arkadaşı Seyfi Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.

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Polisler, kaza mahallinde aradıkları İlyas Ş.’yi 200 metre uzaklıktaki bir ağacın arkasında saklanırken yakaladı.

İlyas Ş. ve Seyfi Ö.’yü ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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