Eroin enjekte ettikleri kadının ölümüne neden olan iki kişiye toplam 33 yıl dört ay hapis cezası

Ankara’da, akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alırken tanıştıkları Damla Kiraz’ın, alkollü olmasına rağmen şırıngayla eroin enjekte ederek ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan Abdulhalim Cebeci ve Uğur Kara, 16’şar yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Damla Kiraz, Altındağ ilçesinde 17 Ağustos 2020 sabahı yakıt almak için İskitler Turgut Özal Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki fırını işleten Uğur Kara ile istasyonda çalışan arkadaşını ziyaret için orada bulunan Abdulhalim Cebeci ona yaklaşıp tanıştı.

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Bir süre sonra Kiraz’ın aracına binip evine gitti. Yolda giderken bir adresten uyuşturucu alan Cebeci’nin, evde kokain çektiği, Kiraz’ın koluna da eroin enjekte ettiği iddia edildi.

Kara ve Cebeci, fenalaşması üzerine Kiraz’ı evin yakınındaki özel hastanenin acil servisine bırakarak kaçtı. Kiraz, hayatını kaybetti.

‘Olası kast ile adam öldürmek’ suçundan hapis cezası

Cebeci’nin, durumu anlattığı mahalleden arkadaşı N.D., kadının öldüğünü sosyal medyadan öğrenince polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Cebeci ve ara, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Cebeci tutuklanırken, Kara adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cebeci ve Kara hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘olası kast ile adam öldürmek’ suçlarından dava açıldı.

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Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Cebeci, savunmasında ‘işsiz olduğunu, akaryakıt istasyonunda çalışan arkadaşının yanında takıldığını ve o sabah istasyona gelen kadının aşırı derecede alkollü olduğunu, bir süre sohbet ettikten sonra aracına bindiğini’ söyledi.

Daha önce hakkında ‘uyuşturucu temin etmek ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı belirlenen Cebeci, uyuşturucu satıcısı olmadığını; ancak kullandığını, Kiraz’ın kendi isteğiyle evine gittiklerini ileri sürerek, şunları söyledi: “Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük. Hastanedeki görevlilere kadının uyuşturucu kullandığını söyledik. Bir süre sonra da hastaneden ayrıldık.”

Mahkeme heyeti, iki sanığa da eylemi birlikte gerçekleştirdikleri gerekçesiyle, ‘olası kast ile adam öldürme’ suçundan 16’şar yıl sekizer ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Uğur Kara’nın da tutuklanmasına hükmedildi.

Mahkemenin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: “Sanıklar aşırı derecede alkollü ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladıkları kadına şırınga ile eroin maddesi vererek maktulün ölebileceğini öngörüp, buna rağmen eylemlerine devam ettikleri ve maktuleyi olası kast ile öldürdükleri anlaşıldığından sanıkların cezalandırılmasına hükmedilmiştir.”