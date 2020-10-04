Aliyev: Ermenistan çekilme takvimi açıklayana kadar çatışmalar sürecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etti ve çatışmaların takvim açıklanana kadar süreceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Aliyev dünkü açıklamasında Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz hafta boyunca süren çatışmalarda mesafe kat ettiğini ve 90’lı yıllarda kaybettiği bölgeleri geri aldığını söyledi.

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Aliyev “Azerbaycan’ın sadece tek bir şartı var o da topraklarının iadesi. Dağlık Karabağ Azeri toprağıdır. Bize dönmek zorundadır ve dönecektir” dedi.

Otuz yıllık sürede uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulama ya da Azerbaycan’ın topraklarından çıkması için Ermenistan üzerinde baskı kurma konusunda başarısız olduğunu savundu.

Aliyev şöyle konuştu: “Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ’ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir.”

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Geçen pazar gününden bu yana Dağlık Karabağ ve çevresinde Azerbaycan ve Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeniler arasında devam eden çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti.