Alışveriş uygulamasının anketi: 10 kişiden dördü kredi çekti veya çekecek

Alışveriş uygulaması Hopi’nin kullanıcıları arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, her üç katılımcıdan biri altı ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor, 10 katılımcıdan dördü salgın döneminde kredi çekti veya çekecek.

Fotoğraf: DHA

8.5 milyon kullanıcısı bulunan uygulamayla sunulan ankete katılan bin 213 kişiye evden çalışma ve işe dönüş sürecinden, alışveriş harcamalarındaki değişimlere ve tatil planlarına kadar birçok alanda soru yöneltildi.

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Araştırma sonuçlarında şu 11 madde öne çıktı:

Her iki kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı.

Her üç kişiden biri altı ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor.

Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü.

Ankete katılan her 10 kişiden dördü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin lira arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığını söyledi.

10 kişiden yedisi giyim harcamalarını kıstı.

‘Evde Kal’ süreci beslenme alışkanlıklarını etkiledi, atıştırmalık harcamaları yüzde 20 arttı.

süreci beslenme alışkanlıklarını etkiledi, atıştırmalık harcamaları yüzde 20 arttı. Sinema – tiyatro gibi kültürel etkinlikler en az sekiz ay hayatımızda olmayacak.

Bu yaz için tatil planları belirsizliğini koruyor.

Erkekler bakım özleminde kadınları solladı, üç ay içinde berber rutinime dönerim diyenler kadınları geçti.

‘Evde Kal’ süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti.

süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti. Her 10 kişiden sekizi bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.

Evden çalışma sıktı

Katılımcıların yüzde 60’ı kadın, yüzde 40’ı erkeklerden oluştu. Katılanların yüzde 24’ü çalışmadığını, yüzde 76’si çalıştığını belirtti. Çalıştığını belirtenlerin yüzde 53’ü Covid-19 süreci sonrasında işe gitmenin kendilerine olumlu hissettireceğini belirtirken, yüzde 12’si aksi şekilde düşündüğünü söyledi. Yüzde 18’lik bir kesim ise ofise dönüş konusunda kararsız olduğunu belirtti.

Tasarruf etme oranı düştü

Ankete katılanların yüzde 44’ü finansal durumu salgın öncesine göre daha kötü olduğunu belirtirken yüzde 49’u ise finansal durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Her üç kişiden biri finansal durumunun altı ay sonrasında kötüleşeceğini, yüzde 26’sı iyileşeceğini, yüzde 40’ı ise aynı kalacağını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 52’si finansal durumunun bir yıl sonra düzelmesini bekliyor.

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Kredi çekti ya da çekmeyi planlıyor

“Corona virüsü öncesindeki dönemde gelirinden tasarruf yapma imkânın var mıydı” sorusuna “Evet” diyenler yüzde 54 iken, bu oran Covid-19 sonrasında yüzde 36’ya düştü. Ankete katılanların yüzde 20’si bu dönemde finansal destek için kredi çektiğini belirtirken yine yüzde 20’si yakın zamanda kredi çekeceğini söyledi. Kredi başvurusu yapacağını belirtenlerin yüzde 40’ı 5 bin-10 bin lira aralığında, yüzde 20’si 10 bin-25 bin lira arasında, yüzde 28’i ise 25 bin liradan fazla kredi çekmeyi planlıyor.

Giyim harcamaları azaldı

Küresel salgının harcama alışkanlıklarına etkisinin de sorgulandığı ankete katılan 10 kişiden yedisi giyim harcamalarını azalttığını söyledi. Ankete katılanların yanıtları en büyük düşüşün ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde yaşandığını ortaya koyuyor.

Daha çok atıştırma

Evde daha fazla zaman geçirmeye bağlı olarak temel gıda harcamaları yüzde 68, atıştırmalık harcamaları da yüzde 20 oranında yükseldi. Ev temizlik harcamaları ise yüzde 44 oranında arttı. Hazır yemek harcamaları ise salgın öncesi döneme göre yüzde 63 azaldı.

Sinema ve tiyatro için en erken 8 ay sonra

Covid-19 sonrasında yaşam rutinine, park, sahil gibi açık alanlara ortalama üç ay içinde dönmeyi planlayanların oranı yüzde 61 iken, sekiz aydan uzun sürede dönerim diyenlerin oranı yüzde 15 oldu. Ankete katılanların yüzde 59’u sinema ve tiyatroya da sekiz aydan önce gitmeyi düşünmediğini, yüzde 12’si ise üç ay içinde sinema ve tiyatroya gidebileceğini belirtti.

Tatil planı belirsiz

Ankete katılanlar tatil planlarıyla ilgili beklentilerini de paylaştı. Buna göre ankete katılanların yüzde 26’sı üç ay, yüzde 25’i dört-sekiz ay içinde, yüzde 49’u ise sekiz aydan sonra tatile gitmeyi düşündüğünü söyledi. Her 10 katılımcıdan dokuzu yurt dışı tatillerini sekiz aydan da uzun sürede yapabileceğini düşünüyor.

Erkeklerin bakım özlemi

Kuaför ve berbere üç ay içinde dönerim diyenlerin oranı yüzde 57 iken, sekiz aydan uzun sürede dönerim diyenlerin oranı yüzde 20 oldu. Bakım rutinine dönüşte erkekler kadınları geçti. Üç ay içinde berber rutinine dönerim diyen erkeklerin oranı yüzde 69 olurken bu oran kadınlarda yüzde 49’da kaldı. Ankete katılanlar konser, festival gibi sosyal aktivitelere ise yüzde 62 oranında sekiz aydan uzun sürede dönerim derken, spor salonuna gidenlerin yüzde 16’sı üç ay içinde spora dönmeyi düşünüyor.

Değerini daha fazla anladık

Ankete katılanların büyük çoğunluğu salgınının, hayatta sahip olunan şeylerin değerini anlamasını sağladığını ifade ediyor. Her 10 katılımcıdan sekizi bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.

Salgın sonrasında kalıcı olacak alışkanlıklar

Kısıtlamalar sebebiyle, evinde zaman geçiren kullanıcılara salgın dönemini nasıl geçirdikleri ve salgın sonrasında bu dönemde edinilen hangi rutinlere devam edecekleri soruldu. Buna göre;