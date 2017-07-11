Alışveriş sitesi Markafoni yeniden: 15 milyon dolara satıldı, cuma günü açılacak

Kısa bir süre önce Türkiye’deki faaliyetlerine son veren önde gelen alışveriş sitelerinden Markafoni’yi satın alan Cafer Mahiroğlu, sitenin cuma günü açılacağını duyurdu.
Markafoni, 1 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, sitenin 30 Haziran tarihi itibarıyla faaliyetlerini durduracağını belirtmiş, gerekçe göstermemişti.
Dokuz sene önce kurulan Markafoni, 2014 yılında Güney Afrikalı Naspers Grubu’na satılmıştı.
AA’nın haberine göre, Britanya merkezli Select Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu, satışın 15 milyon dolar bedelle gerçekleştiğini açıkladı.
Mahiroğlu hedefledikleri yenilikleri şöyle anlattı: “Müşteriye artı değerler sunacağız. Müşteri bugün aldığı ürünü ertesi gün alacak, paket bölmeler olmayacak, bir aldığı ürünü yedi gün beklemeyecek, beş ürün aldıysa beş ayrı yerden beş ayrı paket gelmeyecek.”
İnternet sitesini cuma günü aktif hale getireceklerini aktaran Mahiroğlu, 2018 yılında Markafoni’yi Avrupa’ya açmak istediklerini söyledi.