Alınacak işçi sayısı bir, başvuru sayısı 6 bin 198

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne alınacak tam zamanlı bir temizlik görevlisi için tam 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu.

Kura çekimi spor salonunda yapıldı. Fotoğraf: DHA

38 kontenjanın tamamına 9 bin 290 başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde İş-Kur üzerinden farklı iş kollarında 3 bin 243 personel alımını bugün çekilen kuralarla gerçekleştiriyor.

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Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevlendirilecek bir temizlik görevlisi, üç engelli, iki cankurtaran, bir otobüs kaptanı, bir elektrik tesisatçısı, dört güvenlik görevlisi, bir havuz suyu operatörü, iki ısıtma ve sıvı tesisatçısı, bir bilgisayar donanım teknikeri, 22 gençlik lideri olmak üzere toplam 38 tam zamanlı işçi alımı kurası Site Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

38 kişilik kontenjana toplam 9 bin 290 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru ise bir kişilik kontenjanı ayrılan temizlik görevlisine oldu. En az ilkokul mezunu olması özelliği aranan temizlik görevlisi işine 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kurada, alınacak kişi sayısının dört katı kadar asil ve yedek seçildi. Kurada çıkanlar arasında daha sonra belirlenecek tarihte yapılacak mülakatı geçenlerin iş başı yapacağı açıklandı.