Alıkonulduğu iddia edilen kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında uzaklaştırma kararı

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Avusturya’da yaşayan Elvan Koçak’ın uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında ‘kedicikler’ arasında görünce Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulunmasının ardından, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında altı ay süreyle ‘uzaklaştırma’ kararı çıkarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Koçak’ın şikayeti üzerine anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan soruşturma açtı.

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Soruşturma kapsamında savcılık, baba Koçak’ın ve kızları B.K. ve Ş.K.’nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar’dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20’nci Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu talebi kabul etti. Mahkeme bu kapsamda anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K.’ya yönelik altı ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar’ın, baba ve kızlarının bulunduğu konuta, iş yerine ve kendilerine altı ay süreyle yaklaşmamasına karar veren mahkeme, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmetti.

Babanın iddiası neydi?

Yedi yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.’nin çocukları Ş.K. (19), B.K. (17) ve oğlu M.K’yla (17) birlikte Türkiye’ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını söyleyen baba Koçak, bu hafta sonu bir akrabalarının “Senin kızların Adnan Oktar’ın yanında tv show yapıyorlar” demesiyle yıkıldığını anlatmıştı.

Avusturya Gençlik Dairesi ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesiyle bildirdiğini ifade eden Koçak, Kartal adliyesine giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Koçak, “Kızlarımın aklını çelmişler. B.’nin ikizi olan oğlum M.’yi de aynı şeyleri yapacaklar. Lütfen daha reşit bile olmayan çocuklarımı bu ne olduğu belirsiz gruptan kurtarın” diyerek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Anne iddialara yanıt verdi: Benimle ve özgürler

Anne Gülperi K. ise kızlarının alıkonulmadığını kendi istekleriyle yanında kaldığını ve Avusturya’daki mahkemenin kızların velayetini kendisine verdiğini belirterek, “Kızlarım benimle birlikte ve özgürler” ifadelerini kullanmıştı. Babanın iddialarını yalanlayan Gülperi K., eşinin kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığını ve mahkemenin velayeti kendisine verdiğini eski kocasını ‘tutucu inatçı ve katı biri’ olarak nitelendirmişti.

Haftada bir gün

Aile mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K’nın velayetinin tedbiren babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K’nın kızı B.K. ile haftada bir gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar verdi.

Öte yandan aile mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar’ın tedbire aykırı davranmaları halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacakları belirtildi.