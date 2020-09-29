ALİKEV’in İstanbul maratonu bu yıl online koşulacak

Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) bu yılki maratonu ‘corona’ nedeniyle online koşulacak.

Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl 15K, 10K ve 5K etapları sanal olarak gerçekleşecek maratonun, 42K etabı ise sınırlı sayıda katılımcıyla koşulacak.

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Korkmaz’ın annesi Emel Anne, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Bu süreçte en çok etkilenen kesimlerin başında gençler geliyor. İçinde bulunduğumuz dönemi ancak dayanışma ve bir araya gelerek atlatabileceğimize inanıyoruz. Bu sene de İstanbul Maratonu’nda gençlerin eğitimlerine destek olmak için adımlarımızı atacağız. Yeniden onlarca gencin düşlerini gerçek kılmak için güçlerimizi birleştireceğiz. Belki bu sene yan yana olamayacağız ama #AdımlarımızHerYerde olacak. Sizler de 8 Kasım 2020 Pazar günü dilediğiniz yerde adım atarak Ali İsmail’in ve onlarca gencin düşlerindeki dünyayı kurmamıza destek verebilirsiniz”

Organizasyona katılmak için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.