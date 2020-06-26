‘Alıcı’ gibi davranan jandarmaya, izinsiz kazıda buldukları mozaikleri 5 milyon dolara satmaya çalıştılar

Manisa’da, Roma dönemine ait mozaikleri jandarma ekiplerine 5 milyon dolara (34.27 milyon lira) satmaya çalışan sekiz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. (56), Z.K. (49), E.A. (41), S.U. (43), Ö.U. (52) ve S.Z.’nin (48) izinsiz kazıda buldukları tarihi mozaikleri satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Gördes savcılığının talimatıyla harekete geçen Gördes ve Ahmetli jandarma komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.

Jandarma ekipleriyle 5 milyon dolara anlaşan şüpheliler, iki kişiyi mozaikleri göstermeleri için bölgeye gönderdi. Alanı kazmaya başlayan ikili suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan diğer altı şüpheli de Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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Kırklareli’de operasyon

Kırklareli’de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ise 211 sikke, 11 obje, beş yüzük, iki mühür ve bronz heykel ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eserlere el konarken iki kişi gözaltına alındı.