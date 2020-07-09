Alıç kelebeği.. konduğu her çiçekte bir başka güzel

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, rengarenk çiçekler arasında uçuşan beyaz ve çizgili kanatlara sahip alıç kelebekleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre iklimi, zengin florası ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Ovacık, birçok bitki çeşidinin yanı sıra yüzlerce kelebek türünü barındırıyor.

Reklam

Ağırlıklı olarak mayıs ve eylül ayları arasında ‘kendini gösteren’ kelebekler, kondukları çiçeklerin üzerinde doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Alıç kelebekleri, çiçeklerin yoğun olduğu yerleşim yerleri yakınlarında ya da su kenarlarında görülüyor.