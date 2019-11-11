Alibaba’nın ‘bekarlar günü’ satışları dokuz saatte 23 milyar doları aştı

Çinli e-ticaret sitesi Alibaba’nın, her yıl 11 Kasım’da kutlanan ve indirimlerin yapıldığı ‘bekarlar günü’ (singles day) satışları, ilk dokuz saatte 23 milyar dolara (132 trilyon lira) ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada ‘1 milyar doları’ (5.77 milyar lira) aşan miktarda harcama yaptı. Alibaba’nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.

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Aynı zamanda ‘çifte onbir’ (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane ‘1’ rakamının bir araya gelmesiyle ifade edilen “11 Kasım (11.11)” tarihinden kaynaklanıyor.