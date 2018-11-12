Alibaba’dan ‘bekarlar günü’ rekoru: 85 saniyede 1 milyar dolar

E-ticaret devi Alibaba, Dünya Bekarlar Günü’nde (Single Day) 85 saniye içinde 1 milyar dolarlık ciro yaparak rekor kırdı.

Çinli şirket, bu festivali ilk olarak 2009 yılında hayata geçirmişti. Festivalin bu yılki ilk saatinde 1.5 dakika içinde 10 milyar dolara yakın satışla, aşılması güç bir rekor kırıldı.

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Şirket ayrıca, satışların bitimine birkaç saat kala geçen yılki 25,3 milyar dolarlık ciroyu da geçti.

Bekarlar günü

Bekarlar günü 1993 yılında Nanjing Üniversitesi’nden dört öğrenci tarafından ‘bekarlığın monotonluğundan kurtulmak’ için kutlamaya başladıkları bir gün. Kutlamanın tarihi 11 Kasım (yani 11/11) dört bekarı temsil ediyor.