Aliağa’daki rafineride 700 işçi gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yemek firmasıysa şikayetlerin bazılarının psikolojik olduğunu öne sürdü.

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DHA’nın haberine göre Star Rafinerisi şantiyesinde gece vardiyasında çalışan 1500 işçi, dün akşam yemeğinde İzmir köfte, şehriyeli pilav, düğün çorbası ve profiterol yedi. 700 işçiden bir kısmının yemeğin hemen ardından hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor.

İşçilerden Ömer Kaplan, iki ay önce yemeklerin kötü olması sebebiyle eylem yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu kaçıncı zehirlenme, bıktık artık. İki ay önce eylem yaptık yine değişen bir şey yok. Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz. İnsan hakları diye bir şey yok. Akşam yemeği yedikten sonra çok yorgun olduğumuz için eve gidip doğrudan uyuyoruz. Sabah kalkıp işe geldiğimizde herkes bir yerde yatıyor, tuvaletlerde kusuyordu.”

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Bir diğer işçi Hasan Sapa ise daha önce de tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, “Ölmemiz mi bekleniyor? Artık sesimizi birileri duysun” dedi.

Yemek firması: Şikayetlerin bazıları psikolojik

Savcılık soruşturma başlatırken yemeklerden ve sudan alınan numunelerin de incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, “Kusma ve halsizlik şikayetiyle civar hastanelere başvurulmuş. Şu an için durumu ağır olan kimse yok. Hastaların bir kısmına serum tedavisi uygulandı, diğerleri de ayakta tedavi gördü. Yemeklerden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. Bu arada durumla ilgili adli takibat ve tahkikat da başlatıldı” dedi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da, “Biz durumdan haberdar olur olmaz hemen gerekli müdahaleleri yaptık. İşçilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Çok şükür ki aralarında durumu ağır olan yok, bazı işçilerimizin tansiyon problemi olduğu için sadece onların durumu diğerlerine göre daha ciddi” diye konuştu.

Yemek firması yetkilileri ise zehirlenmenin yemekhanede değil, şantiyede yenilen yemeklerden kaynaklandığını, kendilerinin şantiyede çalışan firmaların sadece bir bölümüne hizmet verdiklerini söyledi. Yemek firması yetkilileri, şikayetlerin bir bölümünün psikolojik olduğunu da öne sürdü.