Aliağa’da ham petrol sızıntısı: Rüzgar ve dalgayla Yeni Foça sahiline ulaştı

İzmir’in Aliağa ilçesinde ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgarla dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı.

Aliağa Limanı’nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.

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Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kirliliğin olduğu bölgelerde, su ve ham petrolden numune aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Foça Çevre ve Kültür Platformu dönem sözcüsü Bahadır Doğutürk, “Dün gece itibariyle böyle bir kirlilikten bilgimiz oldu. Bugün gündüz tespitlerimizde ise Yeni Foça ve Gencelli mevki arasındaki sahile yayılmış olan petrol atığıyla karşılaştık. Bu kirlilikten dolayı doğadaki toplu ölümlerin gerçekleşmesinden korkuyoruz. Burada çok sayıda sanayi kuruluşu var. Bu yüzden çok ciddi sanayi kirliliği tehlikesi altındayız. Daha büyük olaylar yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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Foça Kaymakamı Ali Çetin, bir kilometrelik alanda kirlilik olduğunu ve dağıldığını söyledi.

Çetin şöyle devam etti: “Dağılmış durumda. Karaya vurdukça temizlenecek. Numuneler incelenecek, eğer bir sızıntı bulunursa numune alınıp karşı tarafla eşleştirilecek.”