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Yaramazlara biraz batar!

Aliağa’da gemide patlama ve yangın: Bir gemici hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde iskelede demirli bulunan bir gemide patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İtalyan bayraklı bir gemiye LPG dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında bir mürettebat yaşamını yitirdi, onbeş mürettebat ise hafif şekilde yaralandı. Gemideki yangın ise karadan ve denizin müdahaleyle söndürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Olay, gece yarısı İzmir Aliağa Limanı’nda meydana geldi. Petkim Rafinerisi’nin 5 Nolu iskelesinde İtalyan bayraklı gemide iddiaya göre, LPG dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandırma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede Aliağa Kaymakamı Erhan Günay başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

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Limana gelen ekipler, yangına karadan ve denizden müdahale etti. Bu arada patlama sırasında yaralanan onbeşi İtalyan ve biri Romanya uyruklu gemi mürettebatı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan mürettebattan bir kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aliağa kaymakamı: Yangın kontrol altına alındı

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, “SOCAR’a ait Petkim Limanı’nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemideki yangınla ilgili soğutma işlemleri sürdürülüyor.

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