Ali Sirmen: Yürüyüşten önceki Türkiye ile sonraki aynı olmayacaktır

Yarın öbür gün, adalet yürüyüşüne katılanların saldırıya ya da takibata uğramaları ihtimal dışı değil. Bu ihtimalin varlığı bile tek başına yürüyüşe katılımı caydırıcı bir öğe.

Ama ne olursa olsun, yürüyüşün yalnızca yapılmış olması, yola koyulunmuş bulunması bile tek başına yeterlidir. Yürüyüşten önceki Türkiye ile yürüyüşten sonraki Türkiye aynı olmayacaktır.

Kimi zaman öyle durumlar olur ki hangi yolu yürüdüğün, nereye vardığın kadar hatta ondan da daha önemli hale gelir. İşte bugün o gündür.

Adalet arayışı, adalet yürüyüşü saldırıyla, devlet zoruyla, yargı etiketli bir kararla da sona erse bile, bitmeyecek, sürecektir.

Toplumu susturmaya çalışmak da her zaman sindirmeye yetmeyecektir. Kimi zaman sessizlik, toplumun baskıya karşı yükselttiği en büyük protesto haykırışından, en büyük isyan tehdidinden daha tehlikelidir.

Ali Sirmen’in yazısı