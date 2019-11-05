Ali Sirmen: ‘Yurtta barış, dünyada barış’ politikası, ne aymazlıktır, ne kabuğuna çekilmek ne de basiretsizlik

Onlara göre AKP’nin Suriye politikası, Suriye topraklarından kaynaklanan terör tehdidine karşı ülkemizin ‘milli çıkarlarını’ korumaya yönelik doğru bir politikadır. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyerek buna karşı çıkmak tembelliktir, basiretsizliktir, aymazlıktır.

AKP’nin, Mevlüt Çavuşoğlu’nun da damgasını taşıyan, Atatürk’ün özellikle Ortadoğu’yu kasteden ‘yurtta barış, dünyada barış‘ politikasına aykırı çizgide olan ve Türkiye’nin Suriye ile birlikte, savaştan en büyük zararı gören ülke olmasına yol açan yanlış politikasıdır asıl aymazlık olan.

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‘Yurtta barış, dünyada barış‘ politikası, ne aymazlıktır, ne kabuğuna çekilmek ne de basiretsizlik.

Ali Sirmen’in yazısı