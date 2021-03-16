Ali Sirmen: Yıldız Hanım’ın viski içmesi Türkiye’nin gerçeklerini değiştiriyor mu?

Bak Çetin Altan emeğin sömürülmesi konusunda neler yazmış.

Çoğu zaman, bu söylenenlere, verecek yanıt bulamayan karşıtları da otomatik olarak yapıştırırlardı:

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– Ama Çetin Altan da viski içiyor.

– Kardeşim sen bırak viskiyi bir yana, adamın söylediği doğru mu yanlış mı?

– Ne yapsın yani seni inandırmak için mavi ispirto mu içsin?

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Tartışma, “ama o viski içiyor” noktasına gelince içinden çıkılmaz olurdu.

Sağın uzun yıllar solun argümanlarına karşı kullandığı savdı Çetin Altan’ın viskisi.

Geçen hafta Çetin Altan’ın viskisi fail değiştirerek yeniden düşünce yaşamımıza döndü. 62 yaşında dul bir emekli olan Yıldız Bacıoğlu’nun “2 bin 600 lira emekli maaşı alıyorum, o da kredi borcum çıkınca 1650 oluyor, geçinemiyorum” diye kameralar önünde yakınması ve Hürriyet’in Genel Yayın Müdürü Ahmet Hakan’ın, ‘viskici’ Yıldız Hanım’ın viski içerken çekilmiş fotoğrafını yayımlaması üzerine, Çetin Altın’ın viskisi olgusu yeniden gündeme geldi.

Merak ediyorum. Yıldız Hanım’ın viski içmesi Türkiye’nin gerçeklerini değiştiriyor mu?

Yıldız Hanım’ın, bir gün evinde ya da misafirlikte ikram edilen viskiyi içmesi Türkiye’deki emeklilerin koşullarını değiştiriyor mu?

Emekçi derdini dinletmek için illa çöp kamyonundan çimlenip mavi ispirto mu içmeli?

Ali Sirmen’in yazısı