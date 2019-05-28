Ali Sirmen: Yassıada’da değişiklik olabilmesi için, Türkiye’nin 1960-61’den daha ileride olması gerekirdi

Türkiye, bütünüyle bir bağımlı ve güdümlü yargı ummanı (okyanusu) iken, onun küçük Marmara Denizi’nin ortasındaki bir nokta olan Yassıada nasıl bir özgürlük ve demokrasi adası olabilirdi ki?

Adada bu açıdan bir değişiklik olabilmesi için, 2019 Türkiyesi’nin demokrasi ve özgürlükler açısından, 1960-61 Türkiyesi’nden daha ileride olması gerekirdi.

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Şimdi durumun böyle olduğunu söyleyebilecek tek bir izan sahibi Allah’ın kulu bulabilir misiniz?

Türkiye’nin trajedisi, artık geride bıraktığı askeri vesayetinden çok, takunyalıcüppeli vesayetinin, postallı üniformalı vesayetinden daha despot olmasıdır.

Evet, askeri vesayet gitmiş, Yassıada sivilleşmiştir, ama yine de bir özgürlük ve demokrasi adası olamayıp, sivil hukuksuzluk, baskı, zulüm ve despotluk ummanı ortasında bir nokta olmayı sürdürmektedir.

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Kısaca, Yassıada cephesinde özde yeni bir şey yok.

Ali Sirmen’in yazısı