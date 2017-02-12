Ali Sirmen: Üniversite yerine istenen ‘medrese’dir

Büyük darbeden nasibini alan kurumların başında üniversite geliyor.

Bu bir rastlantı değil, AKP üniversiteyi istemiyor.

AKP aslında sorgulayıcı, aydınlanmacı eğitimi istemiyor, ona tabandan karşı.

Bu durumun doğal sonucu olarak da üniversitedeki özgürlüğü, özerk bir kurum olarak üniversiteyi istemiyor. Çünkü özerk üniversitenin özgürlük demek olduğunu biliyor ve ikisini de istemiyor.

Üniversite yerine istenen “medrese”dir.

Üniversitenin yerine medrese ikame edilerek, çağdaş bir topluma ulaşmak mümkün değildir.

Üniversitenin yerine medreseyi ikame ettiğinizde, üniversiteden ortaokul düzeyinde insanlar yetiştirirsiniz.

Daha eğitiminin ilk yıllarında, ortaokul düzeyini aşmaya çalışan ilkokulda okumuş biri olarak, ömrümün son yıllarında, ortaokul düzeyinin gerisine çekilmek istenen üniversiteleri görünce hüzünleniyor, umutsuzluğa kapılıyorum.

Ali Sirmen’in yazısı