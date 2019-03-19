Ali Sirmen: Teroristin amacı, hiç kuşkunuz olmasın ki tam da buydu

Ne yazık ki bu olmamış, daha sonra yayından kaldırılmış görüntüler, bütün dünyaya yayılacağı kadar yayılmış ve hepimiz olayın görüntüleriyle karşılaşmak durumunda kalmışızdır.

Bu gibi olaylarda, en özen gösterilmesi gereken hususlardan birinin de teröristin propagandasına alet olacak şekilde yayın yapmaktan veya bu tür bilgilerin ya da görüntülerin kamuoyuna iletilmesinde aracı olmaktan kaçınmak olduğunu yaşayarak öğrenmiş olması gereken Türkiye’de ise, teröristin cinayet sırasında, bütün dünya görsün diye çektiği görüntülerin kamuoyuna yansıtılmasında, devlet kanalı TRT de dahil olmak üzere birçok ulusal TV kanalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerle hiçbir ilişkisi olmamasına karşın, yerel seçim mitingleri sırasında Tarrant’ın görüntülerini halka sunmasını canlı yayında göstererek aracı olmuşlardır.

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Bir yandan o cinayetleri işlerken öte yandan da görüntüye çeken iblis teroristin amacı, hiç kuşkunuz olmasın ki tam da buydu, yani katliamı mümkün olduğunca fazla kimsenin görmesini sağlamaktı.

Ali Sirmen’in yazısı