Ali Sirmen: Siyasi bunalımların ötesinde bir rejim bunalımının tam ortasındayız

Milli Eğitimden dış politikaya, yasamadan yürütmeden yargıya, temel hak ve özgürlüklerden, mutfaktaki salgına, sağlıktan adalete kadar nereye bakarsanız bakın, sorunlar tahammül sınırlarını çoktan aşmış, herkes kan ağlamakta… Herkes birbirine saldırmaya hazır, karşılıklı hırlaşmakta… Tam bir bunalım toplumu olmuşuz, toplumsal tsunami karşısında kavramlar, kurumlar teker teker çökmekte…

Siyasi bunalımların ötesinde bir rejim bunalımının tam ortasındayız. Bu durumda ‘cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi’ denilen düzenin her alanda iflası herkes tarafından teslim edilmekte.

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Ali Sirmen’in yazısı