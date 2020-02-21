Ali Sirmen: Osman Kavala’nın beraati kesinleşseydi bile adalet yerini bulmuş olacak mıydı?

Eğer İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Osman Kavala ve sekiz arkadaşı hakkında verdiği beraat kararı uygulansa ve sonra da kesinleşse idi acaba “Sonunda adalet yerini buldu” denebilecek miydi?

Tabii ki hayır. Çünkü Osman Kavala beraat etmesine karşın bu dava yüzünden iki yılı aşkın bir süre hapis yatmış olacaktı yine de.

Reklam

Yani bu davada beraat kararı çıkması ve sanıkların tahliye edilmeleri sonrasında yoldan geçen biri, bir hukukçuya “Bu karar ne anlama geliyor” diye sorduğunda şu yanıtı alması hiç de şaşırtıcı olmayacaktı:

– Biz sizi Gezi davasından suçsuz bulduk, ama yine de 4.5 yıl hapsin karşılığı kadar yatırmayı uygun gördük. Hadi şimdi güle güle!..

Ali Sirmen’in yazısı