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Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: Nasıl FETÖ’cü olunur?

Değerli okurlarım, Türkiye’de bir süredir FETÖ’cüler, yedikleri herzeler meydana çıkınca, bunları ortaya çıkaranları FETÖ’cülükle suçlamaktadırlar. FETÖ’nün siyasal ayağının tartışıldığı şu sıralarda yandaş medya ile AKP sürekli olarak, FETÖ ile uğraşma adına kendileriyle uğraşıldığı suçlamasıyla etrafa saldırmaktadır.

FETÖ’nün siyasal ayağının araştırılması sırasında, AKP’nin gündeme gelmesinden daha doğal ne olabilir?

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Ama kurnaz FETÖ’cüler, bu gerçeği dile getirenlere yavuz hırsız misali “FETÖ’cü” diye saldırmaktadırlar.

Burhan Kuzu da aynı şekilde, habaseti ortaya serilince, kurnazlık ederek, Cumhuriyet’i FETÖ’nün yayın organı olarak nitelemektedir. (…)

Burhan Kuzu’nun Cumhuriyet’in FETÖ’nün yayın organı olduğu açıklamasını görünce, Türkiye’de nasıl FETÖ’cü olunduğunu anlamak da kolaylaşıyor:

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– Bir herifi naşerifin habasetini ortaya dök, hemen FETÖ’cü suçlaması hazır!

Ali Sirmen’in yazısı

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