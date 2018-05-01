Ali Sirmen: Muhalefetin ‘İlk Hedefler Beyannamesi’ ilan etmesi gerekiyor

24 Haziran seçimlerine doğru demokrasinin temel ilkelerini çiğneyen iktidara karşı mümkün olduğunca geniş tabanlı bir ittifak oluşturulmasını sağlamak için muhalefet partilerinin önde gelenleri kolları sıvadılar.

Aslında Tayyip Bey’in Devlet Bey ile anlaşması ile başladı ittifaklar dönemi.

İlk bakışta, ittifaklar girişimi kamplaşmayı artırır gibi görünse de, seçim ortamına giriş ile birlikte yıllardır ilk kez siyasal yaşamda gündem oluşturma inisiyatifini eline alan muhalefet bütün demokrasi isteyenlerin birleşip bütünleşecekleri bir platform yoluna yöneldi.

İyi de oldu. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı.

Şimdi bütün sorun, bu ittifakın mümkün olduğu kadar geniş tabanlı ve demokrasiyi kurma konusunda kapsamlı olmasını sağlamaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, “tek adama hayır” diyenlerin hepsinin tek adamın karşısındaki adayda birleşmelerinin yanı sıra, demokrasiye dönüş hareketinin zorunlu kıldığı parlamentoda çoğunluğu sağlamak için muhalefetin ittifakının seçimlerin ertesinde neler yapacağını bildiren yeni bir “İlk Hedefler Beyannamesi” ilan etmesi gerekiyor.

Ali Sirmen’in yazısı