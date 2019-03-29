Ali Sirmen: Milli irade kendi oyunu savunacak güce de sahiptir

Bu iktidar, milli iradeye boyun eğecek mi?



Sorunun yanıtını şimdiden bilelim ki, sandığa gidip gitmeyeceğimizi belirleyelim.



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Bu sorunun aslında, sandığa gidilmesini istemeyenlerce abartıldığını bilmeliyiz!



Görmeliyiz ki, şimdiye dek bütün eksiklikleri, aksaklıkları, sandık faktörüne dayanarak gözden kaçırtmaya çalışanlar, sandığa karşı çıkamayacaklardır.

Bütün elverişsiz koşullara karşın, kendini ifade etmeyi becermiş olan milli irade kendi oyunu savunacak güce de sahiptir.



İki gün sonra sandık başına gidiyoruz. Kuralları ve koşulları çarpıtılmış o biçim bir seçimdir bu.



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Olsun, demokrasi sayımı iyi denetleyerek onu da kazanmak zorunda, başka yolu yok!

Ali Sirmen’in yazısı