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Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: Milli Eğitim’de ciddi bir imam hatip sorunu var

 

Sürekli kayırılan imam hatiplilerin toplam öğrenci içindeki oranı yüzde 11 iken bütçeden aldığı pay yüzde 23’e ulaşmaktadır. Okullarda tercih belirlerken önemli etkenlerden biri de pansiyon durumudur. Bu alanda üstünlük imam hatiplerdedir. İmam hatiplere tanınan avantajlar bununla da sınırlı değil, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 26.3 iken imam hatiplerde bu sayı 16.8’dir.

Görülebileceği üzere, imam hatipler aracılığıyla imamlaştırılmaya çalışılan Milli Eğitim’de ciddi bir imam hatip sorunu vardır. Ama bu, kimilerinin iddia ettiği gibi, imam hatiplerin kapanması olmayıp laik milli eğitimi imam hatipler yoluyla imamlaştırılması sorunudur. AKP hep aynı taktiği uygulamakta ve “yavuz hırsız” misali yaptıklarını gizlemek için etrafı gürültüye boğmaktadır. Bu yöntemlere karşı yapılması gereken, yalanlar karşısında savunmaya geçmek değil, gerçekleri açıkça haykırmak olmalıdır.

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Ali Sirmen’in yazısı

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