Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: Kimse çıkıp da adaletin yerini bulduğunu söyleyebilecek miydi?

Şöyle bir bakalım ve varsayalım ki iktidar, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın derhal salıverilmesi kararına uydu ve AYM’de Osman Kavala’nın tutukluluk haline son verilmesini öngören bir karar aldı. Bu durumda ne olacaktı?

Kimse çıkıp da adaletin yerini bulduğunu söyleyebilecek miydi?

Reklam

Demirtaş ile Kavala zaten tutukluluk yoluyla 10 yıllık cezanın karşığını yatmışlardır.

Şimdi o dört yılı geri vermek mümkün olmadığına göre, adaletten söz edilebilir mi?

İktidarın başka hesaplarla Demirtaş ve Kavala’nın tahliyelerini sağlaması halinde, yargının bağımsızlığı gerçekleşmiş olacak mıydı?

Ali Sirmen’in yazısı

SON HABERLER

Bilinmeyen bir cisim yaklaşıyor!

2021’in bir geri dönüş vaadi yok. Önümüzdeki bir yıl içinde salgın sona ulaşsa bile varacağımız yer eski günler değil, yeni bir eşik olacak.

Ali Babacan’ın gözyaşları…

Bana göre Babacan’ın geçmişte başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılığa dikkat çekmesindeki amaç aynı mağduriyetleri kendi aile bireylerinin de yaşadığına vurgu yaparak iktidarın tabanda korku yaratma propagandasını boşa çıkarmakta.