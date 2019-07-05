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Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: İmamoğlu’nun işi çok zor

Toplumun İmamoğlu’na, yüklediği işlev ve umutlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın boyutunu çok aşıyor. 

Öte yandan iktidar, Ekrem Başkan’ın hareket alanını daraltmak için elinden geleni ardına koymayacağını belli ediyor. 

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Bu durumda İmamoğlu’nun işi çok güç. Şimdilik herkes bu gerçeği görüyor ve sevgi dağıtan bu genç adama umutla olduğu kadar hoşgörüyle de yaklaşıyor. 

Ama toplum, zaman içinde temel sorunlardan olan, yoksulluğun, işsizliğin hafifletilmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yeterli araçlara sahip olamayacağını unutup umutlarının, düş kırıklığına dönüşmesine tanık olabilir. 

Ali Sirmen’in yazısı

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