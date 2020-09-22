Ali Sirmen: İktidarın gözünde, avukatlar, doktorlar, sağlık çalışanları düşmandır

Şu anda Türkiye’deki iktidarın gözünde, avukatlar ve barolar, doktorlar, sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği düşmandır. Yargının biat etmeyen unsurları haindir. Eğer biat etmiyorlarsa ayakkabıcılar düşman, çömlekçiler haindirler. Gazeteciler, hem hain hem düşman hem de casustur, mimarlar hain, mühendisler düşman, bunların meslek kuruluşları TMMOB ise fesat yuvasıdır.

Dış dünya da farklı değildir, Alman da Amerikalı da Fransız da düşmandır. NATO kalleştir, ekonomik durumumuzu kıskanan uluslararası kredi derecelendirme kurumları kıskançtır, diktatör Esad haindir, Sisi düşman…

Reklam

Ali Sirmen’in yazısı