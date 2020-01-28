Ali Sirmen: İktidar, ‘Deprem imtihandır, iyi Müslüman ol, tevekkül göster, sabret, soru sorma!’ diyor

Yalana, talana yakınmaksızın katlanmak, ‘idare et bir şiyyy olmaz canım abcim’cinin pis sırıtışı karşısında tevekülle susmak kader midir acaba?

İktidarın kaderi, vatandaşın bu soruya vereceği cevaba bağlı.

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Vatandaşın bu sorunun yanıtının hayır olduğunu anlaması ise şimdiye dek deprem parası olarak toplanan 63 milyar liranın nereye gittiği sorusunu ısrarla yinelemesine ve peşini bırakmamasına bağlı.

Malumdur, 7.4 büyüklüğündeki Marmara depremi ertesinde 26 Kasım 1999’da, 4481 sayılı yasa ile deprem vergisi getirildi. O zamandan bu yana 63 milyar liradan fazla para toplandı.

Ama o zamandan bu yana toplanan 63 milyarı aşkın paranın nereye gittiği bir türlü açıklanamıyor.

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Şimdi şöyle garip durumla karşı karşıyayız:

Vatandaş:

– Deprem için topladığın 63 milyarı ne yaptın, hesap ver!

İktidar:

– Deprem imtihandır, iyi Müslüman ol, tevekkül göster, sabret, soru sorma!

Ali Sirmen’in yazısı