Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: Eyvah yine ‘askeri vesayet’

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları kızışalı beri yeniden “askeri vesayet” söylemi siyaset piyasasında serbest dolaşıma geçti.

Son günlerde artan darbe söylentileri, pek gerçeklik payı barındırmasa dahi, son derecede tedirgin edicidir. Çünkü darbeler, daha doğrusu askeri darbeler bir süreden beri bütün “şuyuu vukuundan beter” (söylentisi kendisinden daha tehlikeli) olgular gibi başka amaçlarla kullanılır olmuştu.

Reklam

Unutmayalım, Türkiye’de hamasete bulanmış nice habasetin, nice kokuşmuşluğun, nice rüşvetin, hukuku, ahlakı, adaleti ayaklar altına almasının gerekçesi olarak hep aynı sav ileri sürülmüştü:

– Usule boş ver! Esasa bak sen! Askeri vesayeti yok ediyoruz, Türkiye bağırsaklarını temizliyor.

Ali Sirmen’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

Aşk en büyük devrimdir!

Tam da sevgililer günü üzeri ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan ‘Frida’ filmini bir film okuması eşliğinde izledik.

Merkez Bankası’ndan alınan kar payıyla bütçe ocakta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, büyük ölçüde Merkez Bankası’nda (MB) ocak ayında bütçeye aktarılan yaklaşık 40 milyar lira tutarındaki kar payı sayesinde oluştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...