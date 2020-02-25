Ali Sirmen: Darbe olasılığı yoktur çünkü darbeye ihtiyaç yoktur

Hemen baştan söyleyeyim ki, Amerikan kaynaklı darbe olasılığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Darbe olasılığı yoktur. Çünkü darbeye şu anda ihtiyaç yoktur.

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Bir sürü zincirleme iç ve dış tepkiye yol açması olasılığını da içinde barındıran, bu sevimsiz ve hantal yöntem günümüzde artık demode olmuş, yerini daha sivil görünüşlü, kimi zaman cenderesi askeri darbelerinkini aşsa bile yine de zaman zaman daha elastiki bir sisteme bırakmıştır.

Kafası üniform olan, ama üniforması resmi olmayan bu yöntemde tank, top, tüfek, alay, kolordu, ordu gibi unsurlara da gerek duyulmamakta, devletin gücünü kullanarak sivil alanda kalmış güçlerin temel hak ve özgürlükleri askıya aldığı rejimlerde demokratik olmayan yollara girmek için askeri darbeye ihtiyaç duyulmaz.

Ali Sirmen’in yazısı