Ali Sirmen: ‘BOP’un eş başkanıyım’ diye yatıp ‘kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ diye kalkamazsınız

Öyle bir gece, emperyalizmin bölge için planladığı ‘BOP’un eşbaşkanıyım!’ diye yatıp, ertesi sabah ‘kahrolsun Amerikan emperyalizmi!’ diye kalkamazsınız.

Emperyalizme karşı mücadele, bir dünya görüşünün, bütüncül bir politik tavrın sonucudur.

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Emperyalizmle mücadele, bütün toplumun katılımıyla, ulusça hep birlikte dayanışmayla yürür.

Emperyalizmle mücadele, kan kadar alın teri de gerektirir. O, emeğini seferber etmeyen toplumların başarabileceği bir şey değildir, ancak emeğin en kutsal değer olduğu toplumlarda anti-emperyalist mücadele başarıya ulaşır. Avanta, talan, yağma toplumları anti-emperyalist savaşım sürdüremezler.

Ali Sirmen’in yazısı