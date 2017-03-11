Ali Sirmen: Artık Türkiye’de sağda yeni bir partinin oluşması gerekliliği dile getiriliyor

Prof. Kırbaşoğlu 15 yıl önce, İslam ile demokrasiyi “ılımlı İslam” altında uzlaştıracağını söyleyerek iktidar olmuş olan AKP döneminde özgürlüklerin daha da kısıtlandığı, demokrasinin rafa kalktığını söylerken şunları da ekliyor:

“İslamcılar, daha önceki iktidarlarında neyi kınadıysalar, şu anda tek tek hepsini yapmaktadırlar. Baskıdan tutun, dışlamadan tutun, kutuplaştırmadan tutun, yolsuzluktan tutun, bunların hepsini yapar hale geldiler. İslam insanlara dayatıldığı halde İslam olmaktan çıkar, artık Firavun’un dinine dönüşür.”

Kırbaşoğlu’nun vardığı sonuç ise son derecede çarpıcı:

– Türkiye’de var oluş davasıyla yola çıkan İslamcılar şu anda kendi yok oluşlarının hikâyesini yazıyorlar.

Anayasa referandumu ile ilgili olarak yapılan kamuoyu araştırmaları bu gözlemleri doğrulamakta.

Şimdiye dek, sağ sol ayrımından yararlanıp sağı kendi kanatları altında toplayarak, işini yürütmekte olan AKP’nin artık bir dönüm noktasına geldiği görülüyor. Artık Türkiye’de sağda yeni bir partinin oluşması gerekliliği dile getirilmekte.

Ali Sirmen’in yazısı