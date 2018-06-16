Ali Sirmen: Artık inisiyatif muhalefet cephesine

“Erdoğan’ın B planı imkânsız mı?” yazısı üzerine önceki gün Yargıtay Onursal Savcısı Sayın Sabih Kanadoğlu telefon etti. Cumhurbaşkanı’nın yeni seçim kararı vermesi halinde durumun ne olabileceğini açıklamaya, yargının içler acısı durumuna vurgu yapmaya çalıştığım yazı ile ilgili olarak da, “yalnız bir olasılık daha var, ona değinmemek, Cumhurbaşkanlığı adaylarının hakkını yemek oluyor galiba” dedi.

Sözünü ettiği olasılık, Meclis çoğunluğunun da, Cumhurbaşkanlığı makamınının da seçimle muhalefetin eline geçmesiydi.

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Sayın Kanadoğlu yılların deneyimi ile bu olasılığın güçlü olduğunu sezmiş, uyarıyordu. 24 Haziran seçimleri son yıllardaki oylamalardan farklı. Artık inisiyatif muhalefet cephesine, siz buna dilerseniz rahatlıkla demokrasi cephesi de diyebilirsiniz, geçmiş durumda. Eskiden manevralarıyla, gündemi belirleyen, karşısındakileri kendi istediği alanda oynamaya mecbur eden Tayyip Bey yok bu sefer.

Muhalefet daha belirleyici konumda inisiyatifi ele geçirmiş durumda. Muhalefetin önde gelen iki cumhurbaşkanı adayı da, topluluklarla yakın bir etkişelim içinde. Meral Akşener, iktidarın tüm yandaş medyası ile birlikte kendisine uyguladığı görmezden gelme kuşatmasını yararak, bütün imkânsızlıklara karşı halk ile bütünleşmeyi becerdi.

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Eskiden tutan oyunlar bu kez sonuçsuz kalmaya başladı.

Ali Sirmen’in yazısı