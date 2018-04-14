Ali Sirmen: Amerikan emperyalizmi kaşeli kimyasal silah yalanlarını bir defa daha anımsamakta yarar var

Yine belirtelim ki, Duma olayından bir yıl önce de ABD İdlib’e saldırırken de yine kimyasal silah gerekçesini kullanmıştı. James Mattis sonradan bu konuda kanıt konusunu yuvarlak açıklamalarla geçiştirmişti.

Latin Amerika gezisini Suriye konusunda yoğunlaşmak için erteleyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye’yi görüşen Trump’ın ABD’nin ağırlığını iyice kaybettiği Ortadoğu denklemine, Fransa ve İngiltere’nin de kendisine katılmasıyla (Almanya operasyonda yer almayacağını açıkladı) birlikte yeniden güçlü bir şekilde dahil olmak üzere kolları sıvadığı, çok vahim gelişmelere tanık olduğumuz şu günlerde, geçmişte bölgede sıkça başvurulmuş Amerikan emperyalizmi kaşeli kimyasal silah yalanlarını bir defa daha anımsamakta yarar var.

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Ali Sirmen’in yazısı